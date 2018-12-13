Петербуржцев пригласили на бесплатную экскурсию на самокатах

Прогулки на самокатах будут проходить по историческому центру Петербурга.

В Петербурге в мае начинаются бесплатные экскурсии на самокатах. Об этом сообщает пресс-служба проекта "Открытый город".

Прогулки на самокатах будут проходить по историческому центру Петербурга (Литейная и Петроградская сторона). Рассказывать о достопримечательностях будут кандидаты исторических наук, краеведы и профессиональные экскурсоводы.

Во время прогулок на самокатах участники узнают об известных людях, которые жили на тех или иных улицах, об архитектуре и многое другое.

Самокаты участникам предоставят сами организаторы. Ближайшие самокатные прогулки пройдут 11 и 12 мая.