В Петербурге появится новый центр притяжения туристов

В последнее время многие туристы едут в Северную столицу посмотреть не только исторический центр, но и его окраины. В скором времени знаковым местом здесь может стать и морской фасад города.

Перспективы развития города эксперты обсудили в ходе бизнес-завтрака "Новые туристические маршруты в Санкт-Петербурге", организованного Becar Asset Management. Директор по развитию АО МФК "Лахта Центр" Ирина Анисимова считает, что у Петербурга есть все предпосылки для того, чтобы развиваться по полицентрическому пути. Начало этому положило строительство на берегу Финского залива высотного комплекса "Лахта центр". Данный объект сможет привлечь в Приморский район не только предпринимателей, но и туристов.

"Петербург из всех городов, которые мне приходилось видеть, никогда не имел морского фасада, – отметила Ирина Анисимова. – Сейчас он получил очень красивое продолжение: вантовые мосты, ЗСД, стадион, который с моря смотрится эффектно".

В ближайшем будущем в городе может появиться еще один знаковый объект – "Залив островов". Компания "Зингер Девелопмент" планирует возвести намывные острова в акватории Невской губы, общей площадью в 200 гектаров. Благодаря проекту Санкт-Петербург может повысить свое место в международных туристических рейтингах. Это будет достигаться за счет использования его культурного потенциала и формирования новых экскурсионных программ. Тем самым искусственный остров может стать еще одним привлекательным объектом для туристических маршрутов, а его гостиницы предоставят новые возможности размещения туристов. Это полностью соответствует Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от "О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года".

Строительство островов и перенос выхода сточных вод от КОС Ольгино на 3 км значительно улучшит экологическую ситуацию в акватории Невской губы отметили эксперты

Проектировщики "Залива островов" позаботились и об одной из самых важных проблем города – транспортной инфраструктуре. "Архитектурная мастерская ПМБ" уже разработала схему соответствующих транспортных путей для выезда с острова, чтобы не перегружать ближайшие магистрали.

"Перед архитекторами стояла конкретная задача – разработать локальную концепцию для выезда с острова, чтобы не ухудшить ситуацию на перегруженном Приморском шоссе – и она была решена", – отметил генеральный директор "АМ ПМБ" Михаил Пинчук. Стоит отметить, что на острове также планируется развивать трамвайные линии, которые будут связаны с новыми районами и со станциями метрополитена.

Таким образом, создание новых точек притяжения разгрузит исторический центр города, привлекая и туристов, и деловую активность. Да и самим жителям Петербурга будет интересно посмотреть на преображенный морской фасад города.