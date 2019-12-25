Петербуржцы очистили территорию на берегу речки Красненькая от покрышек

Участники акции собрали почти 40 тонн покрышек.

В субботу, 15 мая сотрудники комитета по природопользованию и подведомственных предприятий Петербурга очистили территорию на берегу речки Красненькая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что мероприятие приурочено к акции "ГЕН уборки" и национальному проекту "Экология". Так, организаторы акции хотят призвать россиян осуществлять осознанные уборки по технологии раздельного сбора отходов.

В уборке участка приняли участие волонтёры, местные жители. районная администрация, муниципалитет и администрация "Юноны". Председатель комитета по природопользованию Денис Беляев отметил, что участники акции не только очистили территорию берега от использованных шин, но и дали им "вторую жизнь".

Сегодня участники акции собрали почти 40 тонн покрышек. После переработки в резиновую крошку они могут стать покрытием для 2000 м2 детских площадок. Пресс-служба комитета по природопользованию и подведомственных предприятий Петербурга.

Ранее мы писали, что объявлен сбор проектов по переработке строительного мусора.

Фото: gov.spb.ru