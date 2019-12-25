Объявлен сбор проектов по переработке строительного мусора

Экосовет Ленобласти озадачился поиском новых технологий для утилизации строительного мусора.

Глава Общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти Юрий Шевчук объявил о сборе проектов по утилизации и переработке строительного мусора. К созданию новых технологий может подключиться любой желающий: для этого нужно облечь идею в формат презентации и отправить главе Экосовета на электронную почту. О том, как будут выбираться лучшие проекты и что ждет автора прорывной технологии, не уточняется.

По словам Шевчука, ключевым моментом должна быть экономичность предложенных методов. Конечный продукт переработки планируется вновь поставлять на рынок, поэтому варианты со сжиганием изначально не годятся. Актуальность поставленной задачи объясняется исключением строительных отходов из числа твердых коммунальных отходов. Иначе говоря, весь строительный мусор отныне нельзя выбрасывать в мусоропроводы или дворовые контейнеры.

Нелегальные свалки со строительными отходами часто появляются в Ленинградской области. Жидкие строительные отходы часто сбрасываются в водоемы и реки.

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