Организация заплатит миллион рублей за свалку со строительными отходами в Пушкинском районе

Отходы относятся IV классу опасности.

Комитет по природопользованию привлек к ответственности организацию, которая устроила незаконную свалку в районе Колпинского шоссе. Она складировала строительные отходы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты провели административное расследование после жалоб муниципального депутата и обращения районной прокуратуры. Они взяли пробы отходов и засняли территорию с высоты. Лабораторное исследование показало, что в состав отходов входили бой кирпича, грунт, бой бетона, бой асфальта, рубероид, древесина, лом черных металлов. Они относятся к IV классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду.

СПК "Племзавод Детскосельский" оштрафовали на 1,1 млн рублей. Юридическому лицу также надо будет ликвидировать свалку. Организация препятствовала расследованию.

Накануне сотрудники администрации Пушкинского района обнаружили еще одну свалку. Неизвестный выгружал мусор в тот момент. Как уточнили Piter.TV в комитете по природопользованию, это разные объекты. Свалка, о которой идет речь выше, гораздо масштабнее — 1,5 га.

Ранее Росприроднадзор нашел под Петербургом свалку с трехэтажный дом.

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