Смольный объяснил применение соли для борьбы с наледью на дорогах Петербурга

Во вторник, 24 ноября, стало известно, почему в Петербурге применяют соли для борьбы с наледью. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на начальника управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадима Мизюкина.
По словам Мизюкина, солевой раствор является самым экологически чистый способом обработки улиц. Отмечается, что содержание соли в таком растворе не превышает 20%.
Дороги Северной столицы обрабатывают раствором еще до наступления морозов, чтобы снегопад не застал коммунальщиков врасплох.
Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге пробки оцениваются в 4 балла.
Фото: Piter.TV
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