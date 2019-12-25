Смольный объяснил применение соли для борьбы с наледью на дорогах Петербурга

Асфальт обрабатывают раствором еще до наступления морозов.

Во вторник, 24 ноября, стало известно, почему в Петербурге применяют соли для борьбы с наледью. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на начальника управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадима Мизюкина.

По словам Мизюкина, солевой раствор является самым экологически чистый способом обработки улиц. Отмечается, что содержание соли в таком растворе не превышает 20%.

Дороги Северной столицы обрабатывают раствором еще до наступления морозов, чтобы снегопад не застал коммунальщиков врасплох.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник в Петербурге пробки оцениваются в 4 балла.

Фото: Piter.TV