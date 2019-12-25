Во вторник в Петербурге пробки оцениваются в 4 балла

"Красные" участки есть на Московском и Витебском проспектах, набережной Обводного канала, проспекте Стачек и Ленинском проспекте.

Во вторник, 24 ноября, в Петербурге зафиксировали пробки в четыре балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

"Красные" участки наблюдаются на Московском и Витебском проспектах, набережной Обводного канала, проспекте Стачек и Ленинском проспекте. Также проехать затруднительно по Якорной улице и Пироговской набережной.

Также автомобилисты стоят в пробке у станции метро "Проспект Славы".

Ранее мы сообщали о том, что циклон принес в Петербург небольшое похолодание и мокрый снег.

Фото:Яндекс.карты.