Циклон принес в Петербург небольшое похолодание и мокрый снег

Температура воздуха сегодня составит +2…+4 градуса.

Во вторник, 24 ноября, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать циклон. По мере своего продвижения на восток он будет разворачиваться к региону своей тыловой, более холодной частью, и станет причиной облачной с прояснениями погоды. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха в городе составит +2…+4 градуса, в Ленобласти ожидается 0…+5 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что петербургским кондукторам предложили не пускать пассажиров без масок.

Фото: pixabay.com