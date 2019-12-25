Петербургским кондукторам предложили не пускать пассажиров без масок

Ношение СИЗ в общественных местах является обязательным условием в условиях непростой эпидемиологической ситуации в городе.

Политолог Сергей Наумов призвал петербургских кондукторов взять на себя контроль за соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом пишут "Невские Новости".

Специалист напомнил об обязательном требовании Роспотребнадзора носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. По правилам, ситуацию должны контролировать специальные проверяющие. Однако пассажиры надевают маски только тогда, когда они заходят, а после вновь снимают.

По мнению политолога, функцию проверяющих могут взять на себя кондукторы. Он призвал их не пускать безмасочников в автобус. "Ведь если вы не заплатите в маршрутке, то вы никуда дальше не поедете", - заключил специалист.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка обругала и ударила полицейского после замечания о маске.

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