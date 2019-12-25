В Петербурге пенсионерка обругала и ударила полицейского после замечания о маске

В отношении женщины возбудили два уголовных дела.

В Петербурге возбудили два уголовных дела в отношении 58-летней женщины, которая ударила полицейского после замечания надеть маску во время проезда в общественном транспорте. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 19 ноября. Пенсионерка находилась без маски в маршрутном автобусе. На улице Генерала Хазова транспортное средство остановил уполномоченный ОМВД по Пушкинскому району для проверки соблюдения масочного режима. Правоохранитель попросил женщину надеть маску, а после отказа пройти с ним в пункт полиции для составления протокола об административном правонарушении. Пенсионерка решила действовать иначе: она ударила полицейского рукой по туловищу и оскорбила его грубой нецензурной бранью.

Петербурженку доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра она еще несколько раз ударила сотрудника полиции при исполнении в область левого плеча. Уголовные дела возбуждены по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти". В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в соответствии с постановлением городского правительства ношение масок в общественном транспорте Петербурга является обязательным. Нарушителей ждет штраф.

Еще один конфликт из-за маски в общественном транспорте произошел 17 ноября. Ссора завершилась ножевыми ранениями, от которых один из участников потасовки скончался.

Фото: pixabay.com