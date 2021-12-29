Власти Петербурга обсудят возможную отмену QR-кодов в публичных местах

Этот вопрос обсудят на заседании оперативного штаба 20 января.

В Смольном 20 января обсудят возможную отмену QR-кодов на заседании оперативного штаба, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на участников экспертного совета по общепиту.

По данным издания, пересмотреть правила решили из-за федерального правительства, которое отложило рассмотрение законопроекта о проверке QR-кодов при посещении общественных мест.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области отказались от термина "QR-код". Теперь используются такие формулировки как "медицинский сертификат" и "сертификат о профилактических прививках" и так далее.

Фото: Piter.tv

