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Власти Петербурга обсудят возможную отмену QR-кодов в публичных местах
Сегодня, 21:14
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Власти Петербурга обсудят возможную отмену QR-кодов в публичных местах

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Этот вопрос обсудят на заседании оперативного штаба 20 января.

В Смольном 20 января обсудят возможную отмену QR-кодов на заседании оперативного штаба, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на участников экспертного совета по общепиту. 

По данным издания, пересмотреть правила решили из-за федерального правительства, которое отложило рассмотрение законопроекта о проверке QR-кодов при посещении общественных мест.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области отказались от термина "QR-код". Теперь используются такие формулировки как "медицинский сертификат" и "сертификат о профилактических прививках" и так далее.

Фото: Piter.tv
 

Теги: qr-код, общественные меса, отмена
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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