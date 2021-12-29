  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти отказались от термина "QR-код"
Сегодня, 8:23
101
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти отказались от термина "QR-код"

0 0

Теперь используются такие формулировки как "медицинский сертификат" и "сертификат о профилактических прививках" и так далее.

Власти Ленобласти решили отказаться от термина "QR-код" для обозначения сертификата о прохождении вакцинации или перенесенном коронавирусе. Александр Дрозденко 17 января внес изменения в региональное ковид-постановление. Фото документа опубликовано в Instagram комитета по местному самоуправлению.

В новой редакции вместо термина "QR-код" используются такие формулировки как "медицинский сертификат" и "сертификат о профилактических прививках" и так далее. Данная лексика будет использоваться во всех документах для вакцинированных и переболевших

Также в постановлении есть распоряжение, касающееся Крещенских купаний. Участники должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра у купелей. В местах для переодевания на одного человека должно быть отведено четыре квадратных метра.

Фото: Instagram / @komitetmsu47; pixabay

Теги: qr-код, постановление
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии