В Ленобласти отказались от термина "QR-код"

Теперь используются такие формулировки как "медицинский сертификат" и "сертификат о профилактических прививках" и так далее.

Власти Ленобласти решили отказаться от термина "QR-код" для обозначения сертификата о прохождении вакцинации или перенесенном коронавирусе. Александр Дрозденко 17 января внес изменения в региональное ковид-постановление. Фото документа опубликовано в Instagram комитета по местному самоуправлению.

В новой редакции вместо термина "QR-код" используются такие формулировки как "медицинский сертификат" и "сертификат о профилактических прививках" и так далее. Данная лексика будет использоваться во всех документах для вакцинированных и переболевших

Также в постановлении есть распоряжение, касающееся Крещенских купаний. Участники должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра у купелей. В местах для переодевания на одного человека должно быть отведено четыре квадратных метра.

Фото: Instagram / @komitetmsu47; pixabay