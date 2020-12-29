Власти Петербурга обсудят с Роспотребнадзором смягчение ограничений в городе

В Северной столице постепенно стала снижаться заболеваемость коронавирусом.

В Петербурге постепенно стала снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. К концу прошлой недели в городе освободились почти 33% коек для КОВИД-больных. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".

По словам градоначальника, после возвращения петербуржцев с новогодних каникул в городе закончится инкубационный период. В связи с чем, власти Петербурга планируют обсудить с Роспотребнадзором смягчение коронавирусных ограничений. При этом Беглов добавил, что ситуацию с числом заболевших вновь могла усугубить несогласованная акция протеста, которая прошла в Петербурге 23 января.

"Это может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей", - отметил губернатор, напомнив о важности ношения масок и перчаток и соблюдения дистанции.

По последним данным, Петербург находится на втором месте после Москвы по уровню заболеваемости коронавирусом среди городов России. За время пандемии в городе заразились 321 709 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге проверяют, как работает запись на прививку против коронавируса.

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