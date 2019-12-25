Власти Петербурга не стали повышать плату за штрафстоянку в 2021 году

Тарифы на перемещение и хранение автомобилей устанавливаются по итогам торгов по выбору уполномоченной организации.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, что в Петербурге в 2021 году не повысят плату за штрафстоянку. Соответствующее решение было озвучено на городском заседании правления Комитета по тарифам.

Известно, что стоимость штрафстоянки для транспортных средств категории А, В, М, С1 и D1 составит 54 рублей в час, D – 107 рублей в час, С, BE, C1E, D1E – 214 рублей в час. Больше всего заплатят водители категории СE, DE – 321 рубль в час.

Отмечается, что тарифы на перевозку и хранение автомобилей устанавливают по итогам торгов. Согласно последним данным, стоимость эвакуации транспортных средств категории А, В, М, С1 и D1 около 3004 рублей. А вот для категорий С, D – 18 026 рублей, C1E, D1E – 21 031 рубля, СE, DE – 24 035 рублей.

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