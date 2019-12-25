На Варшавской улице в Петербурге появился новый светофор

Именно этот участок улицы ранее был признан аварийноопасным.

На Варшавской улице в Московском районе Петербурга установлен новый светофор. Как передает "АиФ-Петербург" со ссылкой на данные комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), решение об установке светофора было принято после соответствующего заключения экспертов.

Работы были выполнены в рамках адресной профильной программы, уточняет издание. Именно этот участок улицы ранее был признан аварийноопасным.

Ранее мы сообщали о том, что Городская станция переливания крови остро нуждается в донорах.

Фото: Piter.tv