Городская станция переливания крови остро нуждается в донорах

Кровь петербуржцы могут сдать в будние дни с 9:00 до 13:00.

В Городской станции переливания крови в Петербурге сообщили об острой нехватке доноров. Донорский светофор практически весь красный.

Кровь петербуржцы могут сдать в будние дни с 9:00 до 13:00, на этой неделе будет донорская суббота (12 сентября). В этот день также будут принимать с 9:00 до 13:00.

Для донации при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, за 48 часов до сдачи крови нужно соблюдать донорскую диеты.

В Петербурге 6 пунктов переливания крови ждут доноров 17 сентября.

Фото: Piter.TV