  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Городская станция переливания крови остро нуждается в донорах
Сегодня, 12:28
86
nastya960

Городская станция переливания крови остро нуждается в донорах

0 0

Кровь петербуржцы могут сдать в будние дни с 9:00 до 13:00.

В Городской станции переливания крови в Петербурге сообщили об острой нехватке доноров. Донорский светофор практически весь красный.

Кровь петербуржцы могут сдать в будние дни с 9:00 до 13:00, на этой неделе будет донорская суббота (12 сентября). В этот день также будут принимать с 9:00 до 13:00.

Для донации при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, за 48 часов до сдачи крови нужно соблюдать донорскую диеты.

В Петербурге 6 пунктов переливания крови ждут доноров 17 сентября.

Фото: Piter.TV

Теги: донор, сдача крови
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии