В Петербурге 6 пунктов переливания крови ждут доноров

Акция пройдет 17 сентября.

"Фонд Доноров" проведет в Петербурге очередную донорскую акцию. Жители и гости города смогут сдать кровь на 6 пунктах переливания и пополнить ряды потенциальных доноров костного мозга. Об этом сообщила пресс-служба "Фонда Доноров".

Акция будет посвящена Всемирному дню донора костного мозга, она состоится 17 сентября. У петербуржцев будет возможность не только поделиться своей кровью, но и вступить в регистр потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток. В рамках акции 17 сентябри сотрудники Российский НИИ гематологии и трансфузиологии будут принимать и доноров крови, и желающих вступить в регистр. Таких же желающих с радостью встретят и в отделении переливания крови Городской больницы №15.

Акция проводится при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать.

В начале августа городская станция переливания крови приостановила сбор базы доноров крови для лечения коронавируса.

Фото: Фонд доноров