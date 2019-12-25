Власти Петербурга назначат ответственного за территориальную оборону города

В документе указали, что комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности будет исполнительным органом, уполномоченным в сфере организации осуществления мероприятий территориальной обороны.

Во вторник, 29 апреля, власти Петербурга подготовили проект постановления, которое касается закона о территориальной обороне города. Его публиковали на сайте правительства. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе указали, что комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности будет исполнительным органом, уполномоченным в сфере организации осуществления мероприятий территориальной обороны.

В положении ведомства впишут функционал по координации соответствующей работы, а также взаимодействию гражданских и военных ведомств, а также "обеспечение деятельности Межведомственного координирующего органа – Штаба территориальной обороны Санкт-Петербурга".

Ранее мы писали, что из Петербурга в Калининград еженедельно отправляются 45 самолетов.

Фото: Piter.tv

