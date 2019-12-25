Власти Петербурга намерены выкупить школу в Шушарах

Образовательное учреждение начало работать в марте этого года.

Власти Петербурга выделят деньги из городского бюджета на приобретение школы в поселке Шушары в Пушкинском районе. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Образовательное учреждение рассчитано на 1550 учеников, которое находится по адресу: Московское шоссе, дом №252. В самой школе есть два бассейна, три спортивных зала, актовый зал на 580 мест, столовая на 775 мест, а также медицинский сектор со стоматологическим кабинетом. А на территории школы для учеников доступны спортивные площадки, зоны отдыха и проведения мероприятий.

Ранее мы писали, что в Петербурге в 2024 году откроется Курчатовский лицей.

Фото: pixabay.com