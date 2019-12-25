В Петербурге в 2024 году откроется Курчатовский лицей

Сейчас для этого образовательного учреждения в Петербурге ищут подходящую площадку.

Правительство Петербурга и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" на ПМЭФ-2021 подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения будет реализован проект "Курчатовский центр непрерывного конвергентного (междисциплинарного) образования", откроются курчатовские классы и курчатовская школа для 10-11 классов.

Как рассказала "Петербургскому дневнику" Ирина Потехина, отдельно планируется открыть и Курчатовский лицей.

Сейчас для этого образовательного учреждения в Петербурге ищут подходящую площадку. В этом заведении будут обучаться дети, ориентированные на естественнонаучное образование. Его открытие стоит ожидать к 2024 году.

Школу на Муринской дороге на 1000 учеников построит петербургская компания.

Фото: Piter.tv