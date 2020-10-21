Школу на Муринской дороге на 1000 учеников построит петербургская компания

Результаты конкурса пришлось пересматривать несколько раз.

СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" отказался от сотрудничества с московским подрядчиком из-за того, что тот предоставил недостоверные сведения о своей деятельности. Школу на Муринской дороге будет строить петербургская компания ООО "Суар-Групп", сообщил "Деловой Петербург".

Весной 2021-го года УФАС потребовало отменить итоги конкурса по жалобе "СтройКапиталИнвест". В итоге победителем стала столичная организация. Во время повторной оценки заявки оказалось, что компания на самом деле не выступала генподрядчиком строительства жилых домов на Головинском шоссе, как это было заявлено в документах.

Из-за недостоверных сведений победителя контракт заключили с компанией, которая оказалась на втором месте — ООО "Суар-Групп".

Школа будет рассчитана на 1000 мест. Ее должны построить к 2023/24 учебному году.

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