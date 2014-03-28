Власти Петербурга намерены снести ларьки вопреки своим же решениям

В уведомлениях о сносе от ККИ сказано, что объекты НТО должны быть ликвидированы в ближайшие 2 дня.

Предприниматели Петербурга пожаловались губернатору города Беглову на уведомления о сносе торговых объектов, которые им принадлежат. Региональная общественная организация "Содействие малому бизнесы" рассказал об этих извещениях.

Общественники составили письмо в среду, 16 марта, после того, как власти Петербурга пообещали ввести мораторий на демонтаж ларьков сроком до 1 января следующего года.

В уведомлениях о сносе от ККИ сказано, что объекты НТО должны быть ликвидированы в ближайшие 2 дня. В письме общественники указали, что их объекты полностью подходят под критерии моратория, исполняют свои обязательства по аренде перед городом.

Как рассказали бизнесмены, в комитете им заявили, что "ни о каком моратории не слышали, никаких распоряжений не получали". Сообщения о моратории чиновники якобы объявили "вбросом СМИ" и заверили владельцев ларьков, что "сносы будут идти, как и раньше".

Авторы письма напомнили Беглову, что и он сам, и федеральный центр "неоднократно говорили о необходимости сохранения каждого предпринимателя". "Для нас стало шоком поведение исполнительных органов власти в лице ККИ, которые, пользуясь формальностью, а именно что нет официально подписанного документа, стараются в этот технический промежуток уничтожить как можно больше объектов НТО".

В ККИ заявили, что работают в обычном режиме и "никакого постановления о моратории на данный момент не подписано", передает "Деловой Петербург". О планах Смольного ввести мораторий на снос ларьков стало известно 11 марта. Подобную меру городское правительство презентовало в числе прочих, направленных на поддержку городского бизнеса.

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Фото: Вконтакте / Наш дом - Гражданка