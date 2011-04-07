Около станции метро "Академическая" снесли незаконные павильоны после жалобы петербуржца

Жители района в сети выразили благодарность мужчине за активность и неравнодушие.

В Калининском районе Петербурга снесли незаконные ларьки после жалобы жителя города. Об этом сообщили в группе "Наш дом - Гражданка" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам автора публикации, претензию он отправил месяц назад. Его удивило, что на просьбу быстро откликнулись.

Ура! Могу сказать спасибо, что отреагировали! Сейчас производится снос... Мелочь, а приятно! Александр Оленев, автор поста в группе "Наш дом - Гражданка"

Многие комментаторы поддержали инициативного мужчину и отметили, что теперь к станции метро "Академическая" будет легче подойти в час-пик. Кроме того, судя по комментариям, жителям города не нравился внешний вид павильонов. Однако некоторые пользователи возмутились случившимся. Они отметили, что многие продавцы потеряли работу, а найти новое место довольно трудно найти в пандемию.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в трех районах Петербурга снесли незаконные торговые павильоны.

Фото: Вконтакте, Наш дом - Гражданка