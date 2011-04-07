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Около станции метро "Академическая" снесли незаконные павильоны после жалобы петербуржца
Сегодня, 20:54
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Около станции метро "Академическая" снесли незаконные павильоны после жалобы петербуржца

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Жители района в сети выразили благодарность мужчине за активность и неравнодушие.

В Калининском районе Петербурга снесли незаконные ларьки после жалобы жителя города. Об этом сообщили в группе "Наш дом - Гражданка" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам автора публикации, претензию он отправил месяц назад. Его удивило, что на просьбу быстро откликнулись. 

Ура! Могу сказать спасибо, что отреагировали! Сейчас производится снос... Мелочь, а приятно!

Александр Оленев, автор поста в группе "Наш дом - Гражданка"

Многие комментаторы поддержали инициативного мужчину и отметили, что теперь к станции метро "Академическая" будет легче подойти в час-пик. Кроме того, судя по комментариям, жителям города не нравился внешний вид павильонов. Однако некоторые пользователи возмутились случившимся. Они отметили, что многие продавцы потеряли работу, а найти новое место довольно трудно найти в пандемию.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в трех районах Петербурга снесли незаконные торговые павильоны.

Фото: Вконтакте, Наш дом - Гражданка

Теги: академическая, незаконные ларьки, снос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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emerdes
Сегодня 22:17

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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