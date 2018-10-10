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В трех районах Петербурга снесли незаконные торговые павильоны
Сегодня, 15:52
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В трех районах Петербурга снесли незаконные торговые павильоны

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В городе снесли пять павильонов.

В четверг, 2 декабря, в Выборгском, Приморском и Курортном районах сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с "Центром повышения эффективности использования государственного имущества" освободили земельные участки, которые незаконно используют под торговые павильоны. За день специалисты снесли пять таких точек. Об этом сообщили в пресс службе комитета. 

Специалисты снесли торговые павильоны, расположенные на проспекте Луначарского, улицах Щербакова и Симонова,  с 1-го Путейного переулка в Зеленогорске и на улице Руднева. 

Всех нарушителей привлекут к административной ответственности, которая предусматривает наложение штрафа.

На днях в семи районах Петербурга снесли незаконные автостоянки.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: кки, торговые павильоны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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