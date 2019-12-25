В семи районах Петербурга снесли незаконные автостоянки

В городе снесли более 10 автостоянок.

На этой неделе в Калининском, Красносельском, Выборгском, Приморском, Адмиралтейском, Кировском и Московском районах сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с "Центром повышения эффективности использования государственного имущества" освобождают земельные участки, которые незаконно используют под автостоянки. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе комитета.

Специалисты уже снесли незаконные автостоянки на Тихорецком проспекте, на Социалистической улице в Красном Селе, на Выборгском шоссе в поселке Парголово, у Дунайского путепровода, между Малой Балканской улицей и Витебской железной дорогой, на улице Маршала Казакова, на Суздальском проспекте, на Вознесенском и Комендантском проспектах, в Актерском проезде, на улице Хошимина и на проспекте Авиаконструкторов.

Также нарушителей обнаружили на улице Верности и Бестужевской улице, на проспекте Энгельса и на Московском проспекте.

Всех нарушителей привлекут к административной ответственности, которая предусматривает наложение штрафа.

Ранее ККИ освободила больше 27 участков от нелегальных торговых точек.

Фото: пресс-служба ККИ