ККИ освободила больше 27 участков от нелегальных торговых точек

Во вторник, 30 ноября, в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Петербурга сообщили Piter.tv, что в ходе проведенных рейдов по городу было освобождено 27 земельных участков от незаконной торговли.
Рейды проводились в Центральном, Невском и Калининском районах сотрудниками комитета по контролю за имуществом совместно с подведомственной организацией СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества".
Специалисты изъяли 641 единицу товара и торгового оборудования, которые отправили на склад временного хранения.
Так, на проспекте Большевиков, на улице Бабушкина, Лиговском и Гражданском проспектах, на Садовой улице, у станций метро "Академическая" и "Ломоносовская" демонтировали прилавки, лотки, киоски, складные столы, тумбы, ящики по продаже овощей и фруктов. Помимо этого пресекли незаконную торговлю рыбой на Гражданском проспекте и около станции метро "Академическая".
Сувенирную продукцию продавали на Дворцовой и Казанской площадях, Набережной канала Грибоедова, Большой Морской улице.
Нарушителей привлекут к административной ответственности.
Неделю назад в Красногвардейском районе снесли четыре автосервиса.
Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб / Вконтакте
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