ККИ освободила больше 27 участков от нелегальных торговых точек

Более 640 единиц товара изъято в ходе рейдов по борьбе с незаконной уличной торговлей.

Во вторник, 30 ноября, в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Петербурга сообщили Piter.tv, что в ходе проведенных рейдов по городу было освобождено 27 земельных участков от незаконной торговли.

Рейды проводились в Центральном, Невском и Калининском районах сотрудниками комитета по контролю за имуществом совместно с подведомственной организацией СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества".

Специалисты изъяли 641 единицу товара и торгового оборудования, которые отправили на склад временного хранения.

Так, на проспекте Большевиков, на улице Бабушкина, Лиговском и Гражданском проспектах, на Садовой улице, у станций метро "Академическая" и "Ломоносовская" демонтировали прилавки, лотки, киоски, складные столы, тумбы, ящики по продаже овощей и фруктов. Помимо этого пресекли незаконную торговлю рыбой на Гражданском проспекте и около станции метро "Академическая".

Сувенирную продукцию продавали на Дворцовой и Казанской площадях, Набережной канала Грибоедова, Большой Морской улице.

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Неделю назад в Красногвардейском районе снесли четыре автосервиса.

Фото: Комитет по контролю за имуществом СПб / Вконтакте