Власти Петербурга и Ленобласти вместе будут учитывать стаж ветеранов труда

Кроме того, оба правительства поддержат жителей блокадного Ленинграда

Петербургу и Ленинградской области необходимо объединиться в проработке единой программы социальной политики. В частности, регионы могут учитывать общий стаж ветеранов труда. Такое мнение высказал губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко в ходе заседания Координационного совета города и области.

Инициатива позволит в короткие сроки увеличить количество ветеранов труда, которые имеют право на получение льгот. Ожидается, что их количество за год составит 100 человек.

Кроме того, Петербург и Ленинградская область окажут совместную поддержку жителям, которые застали времена блокадного Ленинграда. В случае, если гражданин проживал в оккупированном городе не менее 4-ех месяцев и награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда", ему будут положены льготы. В Петербурге проживает 31 свидетель блокады.

Ранее мы рассказали о том, что Петербург и Ленобласть установят единые льготы на проезд в общественном транспорте.

Фото: ВКонтакте / pravitelstvo_lenobl