Петербург и Ленобласть установят единые льготы на проезд в общественном транспорте

Соответствующее соглашение вступит в силу до конца 2020 года.

До конца текущего года между Петербургом и Ленинградской областью будет заключено соглашение на введение единых льгот на проезд в общественном транспорте. Как передает корреспондент Piter.TV, об этом в четверг, 20 августа, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе заседания Координационного совета двух регионов.

По словам руководителя, в документе будут прописаны категории граждан, которые имеют право на льготный проезд, а также соответствующие маршруты.

Отметим, что льготы будут в равной степени предоставлены жителям города и области. Вид общественного транспорта учитываться не будет.

Кроме того, в ходе заседания затронут вопрос о запуске нового маршрута трамвая, который будет следовать из Петербурга в Гатчину. Дрозденко поддержал эту инициативу Александр Беглова, подчеркнув, что проект согласован с РЖД.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Петербурга заявил о создании агломерации с Ленобластью.

Фото: Piter.TV