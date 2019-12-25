Власти Петербурга и Ленобласти официально закрепили намерения о сотрудничестве по обращению с отходами

Для участия в уставном капитале акционерного общества стороны намерены предоставить имущество, в том числе денежные средства.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор ПАО "Интер РАО ЕЭС" Борис Ковальчук и президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин подписали соглашение о намерениях по созданию единой для города и области системы по обращению с отходами. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее главам регионов удалось договориться о том, что участие города и области в акционерном обществе будет равноправным. Юридическое лицо будет разрабатывать и реализовывать единую для агломерации концепцию обращения с отходами, в том числе строительство объектов для этого. АО предстоит увеличить долю обработанных утилизированных, обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшегося мусора.

Комплексы по переработке отходов разместятся на территории Ленобласти в порядке, установленном законодательством.

Участие банка и энергетического холдинга, как ранее пояснила пресс-служба Смольного, нужно для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость, применить передовые технологии и соблюсти экологические стандарты при переработке.

Совместная работа начнется уже в ближайшее время.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург