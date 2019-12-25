Для Петербурга и Ленинградской области выработают единую концепцию обращения с отходами

В августе этого года губернатор города заявил о создании агломерации с областью.

Губернаторы Петербурга и Ленобласти договорились о равноправном участии в разработке единой для двух регионов концепции обращения с отходами. Об этом сообщила пресс-служба Александра Беглова.

Для этого будет создано акционерное общество, в которое также войдут энергетический холдинг ПАО "Интер РАО" и один из банков. Это нужно для того, чтобы обеспечить финансовую устойчивость, применить передовые технологии и соблюсти экологические стандарты при переработке, пояснили в пресс-службе. Создать АО планируют до конца 2020 года.

Сотрудничество в этой сфере позволит совместно решить проблемы переработки отходов в агломерации. Для участия в капитале создаваемого акционерного общества Ленобласть предоставит несколько площадок для одновременного размещения современных заводов по переработке отходов.

Ранее стало известно о том, что в ноябре появится программа совместного развития транспорта Петербурга и Ленобласти.

Фото: Pixabay.com