Смольный хочет еще один проект улично-дорожной сети на намыве‍

За работу предлагают почти 78 миллионов рублей.

Вид улиц на намывных территориях Васильевского остарова станет известен в ноябре 2019 года. К этому сроку должна быть готова вся проектная документация, но пока что Смольный ищет исполнителя, который произведет инженерные изыскания и разработает проект. За работу предлагают почти 78 миллионов рублей. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В этом году лимит - почти 18 миллионов, остальную часть (более 60 миллионов) нужно освоить за 2019 год. Заявки на участие в конкурсе принимаются со вторника, 11 сентября. Победителя определят 8 октября.

Ранее в Смольном сообщали, что стоимость самого дорожного строительства на намывных территориях обойдется примерно в 3 млрд рублей. Финансирование прокладки новых дорог на намыве включат в бюджетную заявку на 2019, 2020 и 2021 годы.

Для проезда по новому участку дороги М-11 нужно заплатить 1,5 рубля

Фото: Парк на Смоленке/ ВК