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Для проезда по новому участку дороги М-11 нужно заплатить 1,5 рубля
Сегодня, 10:49
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nastya960
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Для проезда по новому участку дороги М-11 нужно заплатить 1,5 рубля

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За проезд по участку трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург с 58-го по 97-й километр водители будут платить 1 рубль 50 копеек за каждый километр.

Движение автомобилей по новой трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" начнется в субботу, 1 сентября. Об этом сообщил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

На 58-ом километре уже прошла торжественная церемония отрытия. На мероприятии присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Открываем важнейший стратегически участок, который проходит по всей территории Московской области и уходит в Тверь. Важная дорога: и Химки, и Клин, и Солнечногорск по сути были разделены надвое. Безумный поток по Ленинградке с большой долей вероятности уменьшится кратно.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Также губернатор добавил, что стоимость проезда будет 1,5 рубля за километр. Новый участок трассы М-11 начинанается на 58-ом километре от развязки с Ленинградским шоссе (М-10), завершается в районе СНТ "Коммунар-2" городского округа Клин. На протяженнии всего участка четырехполосное движение, расчетная скорость движения - 150 км/ч.

Решение дорожного вопроса Всеволожского района обойдется в 75 млрд рублей


Фото: Сергей Олехов/ ВК

Теги: м-11 , москва-санкт-петербург , скоростная дорога , трасса м-11
Категории: Лента новостей Новости СПб Автомобильные новости Новости России

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