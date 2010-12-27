Для проезда по новому участку дороги М-11 нужно заплатить 1,5 рубля

За проезд по участку трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург с 58-го по 97-й километр водители будут платить 1 рубль 50 копеек за каждый километр.

Движение автомобилей по новой трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" начнется в субботу, 1 сентября. Об этом сообщил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

На 58-ом километре уже прошла торжественная церемония отрытия. На мероприятии присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Открываем важнейший стратегически участок, который проходит по всей территории Московской области и уходит в Тверь. Важная дорога: и Химки, и Клин, и Солнечногорск по сути были разделены надвое. Безумный поток по Ленинградке с большой долей вероятности уменьшится кратно. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Также губернатор добавил, что стоимость проезда будет 1,5 рубля за километр. Новый участок трассы М-11 начинанается на 58-ом километре от развязки с Ленинградским шоссе (М-10), завершается в районе СНТ "Коммунар-2" городского округа Клин. На протяженнии всего участка четырехполосное движение, расчетная скорость движения - 150 км/ч.

Решение дорожного вопроса Всеволожского района обойдется в 75 млрд рублей



Фото: Сергей Олехов/ ВК