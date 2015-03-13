Власти Оренбуржья выплатят 1 млн рублей за информацию об убийце трех студенток в Гае

Личность преступника все еще не установлена.

Власти Оренбургской области выплатят 1 млн рублей за информацию об убийце трех студенток в Гае. Такое заявление сделал губернатор региона Денис Паслер. Постановление администрации приводится пресс-службой.

1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству,, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного. пресс-служба главы области

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 30 сентября. После потушенного воспламенения в квартире спасатели нашли в помещении тела двух девушек. Третью погибшую с аналогичными травмами они обнаружили во дворе многоэтажного дома. Жертвам было 17, 18 и 19 лет. По факту произошедшего ведется уголовное дело. Следственные органу установили, что студентки прибыли из Башкири для учебы в медицинском колледже. Они жили на съемной квартире.

Опубликовано видео из квартиры, где жили убитые студентки медколледжа.

Фото: Следственный комитет России