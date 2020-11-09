Предлагается не пускать в торговые центры школьников.

Власти Новосибирской области решили ужесточить карантинные меры и ограничить работу фудкортов, кинотеатров, театральных буфетов и детских площадок внутри торговых центров. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Травников во время оперативного совещания.

По его словам, новые ограничения придётся вводить — они начнут действовать со следующей недели. Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов предлагает не пускать в торговые центры школьников, находящихся на каникулах, без сопровождения родителей. Он отмечают, что подростки довольно собираются в ТРЦ в свободное время.

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Видео: YouTube / Вести Новосибирск