Сейчас в столице потерявшим работу полагается пособие в 19 500 рублей.

Власти Москвы введут дополнительные меры поддержки жителей. Об этом в своём блоге написал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, горожанам, попавшим в сложную ситуацию из-за коронавируса, окажут поддержку.

По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию, - заявил Собянин.

Он отметил, что ограничительные меры, которые ввела власть Москвы, значительно ударили по привычному образу жизни горожан.

Добавим, что сейчас в столице потерявшим работу полагается пособие в 19 500 рублей. 12 130 — это федеральная выплата по безработице, 7 370 рублей добавляет бюджет Москвы.

Ранее мы рассказывали, что Росгвардия увеличит число патрулей в Москве. Также к патрулированию столичных улиц привлечены новые наряды ОМОН и вневедомственной охраны.