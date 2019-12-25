По масочному или перчаточному режиму закон в столице частично не работает.

Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

По его словам, по масочному или перчаточному режиму закон в столице частично не работает. Но, уверил Данчиков, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф ему выпишут всё равно.

Чиновник напомнил, что вирус передаётся через контакт между людьми, поэтому соблюдение санитарно-эпидемиологических норм необходимо.

Ранее мы писали, что в Москве назвали суммы штрафов за отсутствие маски в транспорте. За появление в общественном транспорте без маски москвичей оштрафуют на пять тысяч рублей. За отсутствие маски во время нахождения в другом общественном месте жителей столицы накажут штрафом в четыре тысячи рублей.