Данные размеры штрафов прописаны в КоАП Москвы.

В Москве назвали суммы штрафов за отсутствие маски в транспорте. О них рассказали в мэрии столицы.

За появление в общественном транспорте без маски москвичей оштрафуют на пять тысяч рублей. За отсутствие маски во время нахождения в другом общественном месте жителей столицы накажут штрафом в четыре тысячи рублей.

Данные размеры штрафов прописаны в КоАП Москвы. Подробные критерии ношения масок будут указаны в скором указе градоначальника Сергея Собянина.

Ранее в Москве ввели обязательный масочный режим.

Видео: kremlin.ru