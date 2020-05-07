В Москве назвали суммы штрафов за отсутствие маски в транспорте. О них рассказали в мэрии столицы.
За появление в общественном транспорте без маски москвичей оштрафуют на пять тысяч рублей. За отсутствие маски во время нахождения в другом общественном месте жителей столицы накажут штрафом в четыре тысячи рублей.
Данные размеры штрафов прописаны в КоАП Москвы. Подробные критерии ношения масок будут указаны в скором указе градоначальника Сергея Собянина.
Ранее в Москве ввели обязательный масочный режим.
Видео: kremlin.ru
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