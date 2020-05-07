В Москве ввели обязательный масочный режим. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом пишет агентство Интерфакс.
Жители столицы обязаны надевать маски и перчатки в общественных местах и в транспорте. Мера вступит в силу с 12 мая. По словам Собянина, она вызвана тем, что промышленным и строительным предприятиям разрешат работу, из-за чего количество людей на улице вырастет.
Ранее в Москве сократилось число госпитализаций с коронавирусом.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 )