Мера вступит в силу с 12 мая.

В Москве ввели обязательный масочный режим. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом пишет агентство Интерфакс.

Жители столицы обязаны надевать маски и перчатки в общественных местах и в транспорте. Мера вступит в силу с 12 мая. По словам Собянина, она вызвана тем, что промышленным и строительным предприятиям разрешат работу, из-за чего количество людей на улице вырастет.

Ранее в Москве сократилось число госпитализаций с коронавирусом.

Видео: kremlin.ru