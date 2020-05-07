В Москве сократилось число госпитализаций с коронавирусом

Динамика по госпитализации новых больных с COVID-19 в столице стабильна.

В Москве за минувшие сутки сократилось число госпитализаций с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова передаёт ТАСС.

Мэр отметил, что динамика по госпитализации новых больных с COVID-19 в столице стабильна. По словам Собянина, сегодня, 7 мая, в больницах Москвы выписанных людей больше, чем поступивших.

Это хорошая история. Сергей Собянин, мэр Москвы

Градоначальник отметил, что городские власти готовы к любому сценарию развития пандемии. Собянин заявил, что в Москве в скором времени откроются предприятия и стройки, поэтому возможен рост заболеваемости.

Ранее Собянин рассказал, что кафе и кинотеатры Москвы откроют в последнюю очередь.

Видео: kremlin.ru