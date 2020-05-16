В режиме нынешних ограничений нужно прожить две недели после майских праздников.

Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса. Мнение высказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире "Эха Москвы".

Он считает, что в режиме нынешних ограничений нужно прожить две недели после майских праздников и оценить динамику. Немерюк добавил, что именно по этой причине срок самоизоляции продлили до 31 мая.

Примерно до 21-22 числа, наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время. Алексей Немерюк, глава столичного департамента торговли и услуг

По его словам, у Роспотребнадзора могут быть другие планы по поводу снятия ограничений.

Ранее мы рассказывали, что Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.