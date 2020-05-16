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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

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До первого июня властям следует изменить закон о дополнительной выплате соцработникам.

Президент России Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Он дал ряд новых поручений правительству и региональным властям в связи с коронавирусом. Соблюдать режим самоизоляции также должны люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Путин поручил обеспечить выплату за апрель федеральной субсидии медикам, которые непосредственно работают с больными COVID-19.

До первого июня властям следует изменить закон о дополнительной выплате соцработникам. Должен быть проработан вопрос увеличения минимального размера пособия по уходу за первым ребенком — до 6 751 рубля.

Президент также поручил увеличить объёмы тестирования на коронавирус.

Ранее Беглов рассказал Владимиру Путину о ситуации с госпиталем "Ленэкспо".

Видео: kremlin.ru

Теги: коронавирус, путин, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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