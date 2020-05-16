Президент России Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Он дал ряд новых поручений правительству и региональным властям в связи с коронавирусом. Соблюдать режим самоизоляции также должны люди, страдающие хроническими заболеваниями.
Путин поручил обеспечить выплату за апрель федеральной субсидии медикам, которые непосредственно работают с больными COVID-19.
До первого июня властям следует изменить закон о дополнительной выплате соцработникам. Должен быть проработан вопрос увеличения минимального размера пособия по уходу за первым ребенком — до 6 751 рубля.
Президент также поручил увеличить объёмы тестирования на коронавирус.
Ранее Беглов рассказал Владимиру Путину о ситуации с госпиталем "Ленэкспо".
Видео: kremlin.ru
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