До первого июня властям следует изменить закон о дополнительной выплате соцработникам.

Президент России Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Он дал ряд новых поручений правительству и региональным властям в связи с коронавирусом. Соблюдать режим самоизоляции также должны люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Путин поручил обеспечить выплату за апрель федеральной субсидии медикам, которые непосредственно работают с больными COVID-19.

До первого июня властям следует изменить закон о дополнительной выплате соцработникам. Должен быть проработан вопрос увеличения минимального размера пособия по уходу за первым ребенком — до 6 751 рубля.

Президент также поручил увеличить объёмы тестирования на коронавирус.

Ранее Беглов рассказал Владимиру Путину о ситуации с госпиталем "Ленэкспо".

Видео: kremlin.ru