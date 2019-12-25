Ведется третья фаза испытаний препарата для несовершеннолетних.

Власти Москвы рассказали о клинических исследованиях "Спутника М" на подростках. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказала заместитель главы российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По данным спикера, уже около 400 несовершеннолетних в рамках клинических испытаний получили прививку препаратом для профилактики ковида. Ранее вакцина была признана эффективной и безопасной для людей.

Мы приступили к третьей фазе клинических испытаний вакцины для подростков. Уже 700 детей прошли необходимое исследование, 400 из них введен первый компонент. Всего 3 тысячи планируют принять участие в исследовании. Анастасия Ракова, замглавы Москвы

В Москве в больничных стационарах остаются 150 детей с ковидом. У 91 ребенка медики диагностировали развитие пневмонии. Еще четверо детей находятся на аппаратах ИВЛ. По словам Раковой, такая ситуация заставляет специалистов вносить изменения в терапию несовершеннолетних. В частности, врачи используют препараты, которые блокируют развитие цитокинового шторма.

В Москве с ковидом госпитализируют 25-30 детей в день.

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