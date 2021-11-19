Все чаще у несовершеннолетних пациентов диагностируется тяжелая форма заражения.

В Москве с ковидом госпитализируют 25-30 детей в день. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказала заместитель главы российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При дельта-штамме дети болеют гораздо серьезнее и чаще. Количество заболевших детей существенно возросло. Если раньше госпитализация ребенка была крайне редкой ситуацией, то теперь - от 25 до 30 детей, - это уже такие значимые цифры. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Чиновница напомнила о том, что в октябре в городе специалисты ежедневно выявляли порядка 1 тысяч заболевших ковидом детей. Однако все пациенты болели бессимптомно или с легким проявлением ОРВИ. Сейчас же все чаще регистрируются случаи, когда дети заражаются ковидом с протеканием инфекции в средней тяжести или в тяжелой форме. Ракова связала это с распространением по региону более агрессивного штамма.

В Москве заболеваемость COVID-19 после нерабочей недели снизилась на 50%.

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