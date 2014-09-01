В Москве заболеваемость COVID-19 после нерабоче недели снизилась на 50%

Анастасия Ракова оценила эпидобстановку в регионе.

В Москве заболеваемость COVID-19 после нерабочей недели снизилась на 50%. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Специалист заметила, что также упало число госпитализированных граждан - на 45%.

На сегодняшний день удалось освободить 1,4 тыс. коек. Если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных городских больниц и больше не использовать их в ковиде. Анастасия Ракова, замглавы Москвы

Чиновница обратила внимание на то, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве может измениться в любой момент, даже ухудшиться. Она призвала местное население пройти вакцинацию от ковида, а также соблюдать санитарные меры по безопасности.

Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках программы реновации.

Фото и видео: YouTube / Россия 24