Возобновляют работу сервисы по автоматическому обновлению больничных.

Власти Москвы продлили домашний и удаленный режимы для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Решение принял мэр столицы Сергей Собянин, оно опубликовано на сайте mos.ru.

По словам градоначальника, штрафы за выход из дома не предусмотрены. Социальные карты блокироваться не будут. Ограничений на занятия спортом на улице нет.

Для москвичей старше 65 лет возобновляют работу сервисы по автоматическому обновлению больничных, доставке льготных лекарств, продуктов и предметов первой необходимости. Также им окажут психологическую поддержку.

Собянин отмечает, что ситуация с распространением коронавируса в России продолжает усложняться — растёт число новых случаев и госпитализаций.

Ранее Собянин продлил школьные каникулы в Москве из-за роста заболеваемости.

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