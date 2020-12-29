Это поможет бизнесу легче пройти нынешний непростой период, считают в мэрии.

Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанов — с инициативой они обратились к правительству России. Предложение поддержало Минэконом развития. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

По его словам, чиновники регулярно встречаются с представителями бизнеса, предлагают им различные меры поддержки — среди них есть меры регуляторного характера.

Мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса. Владимир Ефимов, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям

Он подчеркнул, что это поможет бизнесу легче пройти нынешний непростой период, вызванный коронавирусными ограничениями.

Ранее мы писали, что подсчитаны потери рестораторов Петербурга в новогодние праздники.