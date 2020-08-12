На первом этапе планируется расселить 930 домов.

Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации.

График содержит три этапа переселения жителей домов, которые снесут в ходе программы переселения. Предполагается, что реновация пройдёт в три этапа. Это 2020-2024-й, 2025-2028-й и 2029-2032-й годы.

На первом этапе планируется расселить 930 домов, в которых проживают 170 тысяч москвичей. Второй этап предполагает расселение 1,6 тысячи домов — это около 330 тысяч жителей столицы. На третьем этапе в новые дома переедут 380 тысяч человек — расселят при этом более 1,8 тысячи домов.

Отмечается, что в перечень расселяемых домов не войдут 688 домов из программы реновации, так как по ним ещё не готова документация.

Ранее мы писали, что по программе реновации в Петербурге расселили первый квартал.

Видео: YouTube / Дайджест Москва-Баку