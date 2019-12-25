Планируется расселить еще 40 домов в девяти районах.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что по программе реновации в Петербурге расселили первый квартал. Об этом сообщает пресс-служба компании "СПб Реновация".

Речь идет о завершении расселения квартала Малая Охта по программе реновации. Отмечается, что всего было расселено 130 семей. Из них 74 семьи являются собственниками, а остальные 56 снимали там жильё. На расселение выделили 832 млн рублей.

Напомним, что программа "Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге" стартовала в 2008 году.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге установят 170 остановочных павильонов.

Фото:Piter.TV