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В Петербурге установят 170 остановочных павильонов
Сегодня, 14:50
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nadezhda_sib

В Петербурге установят 170 остановочных павильонов

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Власти планировали установить больше, но объем финансирования сократился.

До осени в Петербурге появится 29 остановочных павильонов ― в Выборгском, Колпинском и Красносельском районах. Ранее городской комитет по благоустройству установил 141, сообщил "Петербургский дневник". 

Павильоны появились во всех районах Северной столицы, 85% из них установили в новых местах, 15% заменили старые.  Все остановки оснащены скамейками. Высота павильона составляет 2,5 метра, ширина ― 5 метров. 

Отметим, что сейчас остановки из стекла практически полностью заменили металлические ограждения. Их ставили для того, чтобы обезопасить от действий вандалов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Шлиссельбургском проспекте временно появится новая автобусная остановка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: остановка, павильон, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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