В Петербурге установят 170 остановочных павильонов

Власти планировали установить больше, но объем финансирования сократился.

До осени в Петербурге появится 29 остановочных павильонов ― в Выборгском, Колпинском и Красносельском районах. Ранее городской комитет по благоустройству установил 141, сообщил "Петербургский дневник".

Павильоны появились во всех районах Северной столицы, 85% из них установили в новых местах, 15% заменили старые. Все остановки оснащены скамейками. Высота павильона составляет 2,5 метра, ширина ― 5 метров.

Отметим, что сейчас остановки из стекла практически полностью заменили металлические ограждения. Их ставили для того, чтобы обезопасить от действий вандалов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Шлиссельбургском проспекте временно появится новая автобусная остановка.

Фото: Piter.TV