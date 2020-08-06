В Петербурге установят 170 остановочных павильонов

До осени в Петербурге появится 29 остановочных павильонов ― в Выборгском, Колпинском и Красносельском районах. Ранее городской комитет по благоустройству установил 141, сообщил "Петербургский дневник".
Павильоны появились во всех районах Северной столицы, 85% из них установили в новых местах, 15% заменили старые. Все остановки оснащены скамейками. Высота павильона составляет 2,5 метра, ширина ― 5 метров.
Отметим, что сейчас остановки из стекла практически полностью заменили металлические ограждения. Их ставили для того, чтобы обезопасить от действий вандалов.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Шлиссельбургском проспекте временно появится новая автобусная остановка.
Фото: Piter.TV
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