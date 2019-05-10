На Шлиссельбургском проспекте временно появится новая автобусная остановка

Ограничения для движение транспорта продлятся до октября.

На Шлиссельбургском проспекте около пересечения с Прибрежной улицей появился дорожный знак и дорожная разметка автобусной остановки, при этом на данный момент там ходят только трамваи. Об этом сообщил читатель Piter.TV и прислал фотографии. Как нам удалось узнать в комитете по транспорту Петербурга, в скором времени там действительно будут останавливаться автобусы, но ненадолго.

Ранее, с 24 июля, в Рыбацком начались дорожные работы. В связи с этим будет поэтапно ограничено движение транспорта, в том числе и общественного. В период работ на Караваевской улице автобусы временно будут следовать в объезд закрытого участка и останавливаться у дома №7 по Прибрежной улице. После окончания работ знак демонтируют, и автобусы вернутся на свой привычный маршрут. В микрорайоне на данный момент курсируют автобусы №№115, 115А, 327, 328, 440.

Дорожные работы должны завершиться 1 октября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рабочий переулок в Петербурге закроют для проезда до середины осени.

Фото: Piter.TV